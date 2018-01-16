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يونايتد يدك مرمى ستوك بثلاثية نظيفة

المصدر: لندن - د ب أ
يبتعد يونايتد بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر
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انفرد مانشستر يونايتد بوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه ستوك سيتي 3 - صفر يوم الإثنين في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وتقدم الإكوادوري أنطونيو فالنسيا بهدف لمانشستر في الدقيقة التاسعة ثم أضاف الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 38 قبل أن يختتم البلجيكي روميليو لوكاكو التسجيل في الدقيقة 72.

الفوز رفع رصيد مانشستر إلى 50 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر ومتقدما بفارق ثلاث نقاط على ليفربول وتشيلسي صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

كلمات دالّة

#مانشستر يونايتد, #ستوك سيتي, #الدوري الإنجليزي الممتاز

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