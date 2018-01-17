إيقاف قائد بنفيتو الإيطالي بسبب المنشطات

المصدر: روما - د ب أ

قررت المنظمة الإيطالية لمكافحة المنشطات (نادو إيطاليا) إيقاف فابيو لوسيوني 30 عاماً، مدافع وقائد فريق بينفينتو الإيطالي لكرة القدم لمدة عام واحد لانتهاكه قواعد مكافحة المنشطات.

وكشفت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) الأربعاء أن (نادو إيطاليا) أصدرت القرار بسبب تعاطي اللاعب لعقار منشط محظور، حسبما أكد فحص العينة التي أخذت منه بعد مباراة فريقه أمام تورينو في العاشر من سبتمبر الماضي.

وقال اللاعب إنه تعاطى هذا المنشط دون عمد حيث تعاطاه من خلال رذاذ علاجي وصفه له طبيب الفريق.

وقل محامي اللاعب إنه سيطعن على قرار الإيقاف، الذي يبدأ تنفيذه من أكتوبر الماضي.

كما تضمن القرار إيقاف والتر جورجيوني طبيب الفريق أربع سنوات.

وخسر بينفينتو أول 14 مباراة له في الموسم الحالي، ليحقق بهذا رقما قياسيا سلبيا على المستوى الأوروبي في أول موسم له بدوري الدرجة الأولى.

وحصد الفريق سبع نقاط فقط من 20 مباراة خاضها في المسابقة هذا الموسم حتى الآن.