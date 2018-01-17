رسمياً.. والكوت يرتدي قميص إيفرتون

أعلن فريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم تعاقده رسميا، الأربعاء، مع ثيو والكوت نجم فريق أرسنال بعقد يمتد ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

وكان اللاعب الدولي الانجليزي قد أحرز 108 أهداف خلال 396 مباراة لعبها مع أرسنال، الذي انضم إلى صفوفه عام 2006 قادما من فريق ساوثهامبتون، حينما كان يبلغ حينها 16 عاما.

وسجل والكوت 19 هدفا في الموسم الماضي بمختلف المسابقات، لكنه ابتعد هذا الموسم عن حسابات الفرنسي أرسين فينغر مدرب الفريق اللندني، حيث اكتفى بخوض 16 مباراة بكل البطولات، محرزا ستة أهداف في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال والكوت 28 عاما للموقع الإلكتروني الرسمي لإيفرتون: "شعرت أن الوقت قد حان بالنسبة لي للرحيل".

وأوضح: "كان الأمر حزينا لكنه لم يخل من الإثارة في الوقت نفسه، أرغب في إعادة إحياء مسيرتي من جديد ودفع إيفرتون للفوز بالمباريات مثلما هو معتاد".

وأضاف: "إيفرتون ناد عظيم يمتلك تاريخا ضخما. سبق له التتويج بالألقاب ولكنني أتطلع لتتويجهم بمزيد من البطولات الآن".

ولم يكشف كلا الناديين النقاب عن قيمة الصفقة، غير أن وسائل الإعلام البريطانية أعلنت أنها ربما تصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني (28 مليون دولار).

وبات والكوت، الذي ربطته تقارير إخبارية في وقت سابق بالعودة مرة أخرى إلى صفوف ساوثهامبتون، اللاعب الثاني الذي ينضم إلى إيفرتون خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد اللاعب سينك توسون.

كان والكوت قد أحرز ثمانية أهداف في 47 مباراة دولية لعبها مع منتخب إنجلترا، الذي غاب عن صفوفه منذ عام 2016.