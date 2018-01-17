فينغر: مايك دين "عار" على كرة القدم

وصف أرسين فينغر مدرب أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم مايك دين بأنه "عار" على التحكيم و"غير نزيه" وذلك عقب لقاء فريقه أمام وست بروميتش ألبيون بالبطولة وفقا لما تضمنه تقرير الحكم ونشر الاتحاد الانجليزي للعبة جزءا منه اليوم الثلاثاء.



وعوقب فينغر بالإيقاف لثلاث مباريات لسوء التصرف بعد التعادل 1-1 في رأس السنة وذلك بعد حصول وست بروميتش على ركلة جزاء مثيرة للجدل قبل النهاية.



وفي استعراض كتابي للأسباب التي دفعته لمعاقبة فينجر، كشف الاتحاد الانجليزي عن شهادة الحكم دين التي قال فيها إن فينجر دخل في مواجهة مع طاقم التحكيم بعد المباراة.



وقال دين: كان (عدائيا جدا واقترب مني وتحدث بلهجة عنيفة قائلا ‭‭'‬‬أنت غير نزيه‭'‬و كررها عدة مرات هل تصفني بالمخادع فأجاب: أتمسك بما قلته، أنت لست نزيها.



وأضاف:ثم قال لي ‭‭'‬‬فعلت هذا معنا عدة مرات قبل ذلك. يفترض أن تكون محترفاً أنت عار، ودعمت شهادات من مساعدي الحكم والحكم الرابع رواية دين.



وعاقبت لجنة انضباطية مستقلة فينجر في وقت سابق هذا الشهر بالإيقاف لثلاث مباريات مع تغريمه 40 ألف جنيه إسترليني وأنهى المدرب الفرنسي بالفعل العقوبة في الخسارة 2-1 أمام بورنموث بالدوري الممتاز يوم الأحد الماضي.



وسبق للمدرب الفرنسي أن عوقب بالإيقاف لأربع مباريات مطلع العام الماضي لسوء التصرف بعد دفعه للحكم الرابع بعد الفوز 2-1 على بيرنلي.