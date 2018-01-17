سانشيز: ريال مدريد لن يتأثر برحيل رونالدو

‬نصح مانولو سانشيز أحد كبار لاعبي ريال مدريد السابقين النادي حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء بألا يرضخ إلى مطالب كريستيانو رونالدو بتجديد عقده بمبلغ كبير حتى إذا أدى ذلك إلى رحيل هداف الفريق التاريخي.



ووفقا للعديد من التقارير الواردة في وسائل الإعلام الإسبانية فإن رونالدو في منتصف مواجهة مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز الذي لا يرغب في منح المهاجم البرتغالي المتعثر زيادة كبيرة في الأجر.



وينتهي عقد رونالدو (32 عاما) الذي وقعه مع ريال في نوفمبر عام 2016 في يونيو 2021 إلا أن تقارير تشير إلى أنه يطالب بعقد آخر جديد ليرفع أجره حتى يتساوى مع ليونيل ميسي ونيمار صاحبي أكبر أجر في عالم كرة القدم.



وأبلغ سانشيز محطة كادينا كوبي الإذاعية الأربعاء: "لا يحتاج ريال مدريد إلى زيادة أجره (رونالدو)".



وأضاف: "إذا انهار ريال مدريد هذا الموسم فسيكون في طريقه خارج النادي. ترك (ألفريدو) دي ستيفانو مدريد ومن ثم يمكن أن يترك أي أحد الفريق دون أن يسبب ذلك خسارة فادحة".



وأمضى مدافع منتخب إسبانيا السابق سانشيز معظم فترة لعبه مع ريال مدريد وفاز معه بالدوري ثماني مرات كما فاز معه بلقبين في دوري أبطال أوروبا بين عامي 1983 و2001.



وتوج رونالدو بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة في ديسمبر ليعادل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها إلا أنه لم يسجل سوى أربعة أهداف فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم وهو ما يعد عاملا كبيرا في تعثر مسيرة ريال في الدفاع عن لقبي الدوري الاسباني ودوري أبطال اوروبا.



وتراجع ريال مدريد بفارق 19 نقطة عن برشلونة متصدر الدوري ويحتل حاليا المركز الرابع متأخرا بعشر نقاط خلف اتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني وبثماني نقاط وراء بلنسية الثالث لكن تتبقى له مباراة.