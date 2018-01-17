مانشستر يونايتد الأعلى دخلاً ومديونية في أوروبا

كرة القدم ليست فقط ما يحدث في الميدان، بل ما تأتي به الإدارات من أموال، اتحاد الكرة الأوروبي في تقريره السنوي للسنة المالية المنتهية في ألفين وستة عشر أشار الدخل السنوي لسبعمئة ناد في القارة وصل الى ثمانية عشر مليارا ونصف المليار يورو، وهي التي لم تحصل مجتمعة في عام ستة وتسعين على أكثر من مليارين وثماني مئة مليون.

متوسط الدخل للأندية الإنجليزية هو الأعلى بمئتين وأربعة وأربعين مليون يورو تليها أندية ألمانيا ثم إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا.

الدخل العالي يعني مزيدا من الانفاق وسوق الانتقالات الصيفية قبل ستة أشهر من الآن شهدت صرف خمسة مليارات وستمئة مليون يورو وعرفت ستا من أعلى عشرين صفقة بتاريخ اللعبة.

إيرادات تذاكر المباريات ارتفعت بسبعة بالمئة وإيرادات الرعاية والإيرادات التجارية زادت بتسعة وخمسين بالمئة أمام الرقم الأهم وهو إيرادات البث التلفزيوني فالارتفاع كان بنسبة أربعة وستين بالمئة، أما أجور اللاعبين فإنها ارتفعت كذلك وباتت تشكل الهاجس الأكبر للإدارات، لأنها تستحوذ على اثنين وستة بالمئة من التكاليف.

وكمتوسط رقمي لأجور اللاعبين فإنها تلامس مئة وأربعة وخمسين مليونا للنادي الواحد في البريميرليغ لكن أعلى رقم يأتي من نصيب الإسباني برشلونة بدفعه لثلاثمئة واثنين وسبعين مليون يورو كرواتب سنوية لأفراد فريقه الكتالوني.

الهوة تتسع بين أندية القارة والسبب الاول عقود البث التلفزيوني التي تمنح ستة من الدوريات دخلا يزيد بأحد عشر ضعفا عن الدوري في بقية دول اوروبا.

إيرادات الأندية في إنجلترا زادت بالضعف مقارنة بتلك في ألمانيا وتأتي إيطاليا وفرنسا بمرتبة متراجعة بين الخمسة الكبار.

أما أعلى دخل مالي سنوي فإنه من نصيب مانشستر يونايتد متفوقا على ريال مدريد وبرشلونة وهذا الثلاثي يضم الى جانبه ثلاثة اندية اخرى جميعهم سجلوا أكثر من نصف مليار يورو كدخل سنوي.

ويتفوق ارسنال في قيمة بيع تذاكر المباريات يليه ريال مدريد ثم مانشستر يونايتد لكن النادي الإنجليزي الملقب بالشياطين الحمر تصل ديونه الى نصف مليار يورو من أصل مليار ونصف ديون اندية دوري بلاده مجتمعة.