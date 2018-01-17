مدرب دورتموند: من الصعب إيجاد بديل أوباميانغ

المصدر: ألمانيا - د ب أ

أعرب بيتر شتويغر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده أن المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ سيظل في صفوف الفريق.

ولدى سؤاله في مقابلة نشرتها صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية الأربعاء، عما إذا كان يعتقد بقاء اللاعب وعدم رحيله عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أوضح شتويغر: "أفترض هذا... سيكون من الصعب إيجاد بديل يتمتع بنفس المعدل التهديفي"، مشيرا إلى أن رحيل اللاعب عن صفوف دورتموند سيكون خسارة فادحة للفريق.

وتعرض أوباميانغ للحرمان من مباراة الفريق أمام فولفسبورغ يوم الأحد الماضي في الدوري الألماني (بوندسليغا)، بسبب الغياب عن تجمع الفريق.

وفي غيابه، عانى هجوم دورتموند كثيرا وفشل في هز الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وكان هذا الإيقاف هو الثاني لأوباميانغ في مباريات الفريق هذا الموسم والثالث في مسيرته مع الفريق مما أثار الجدل حول إمكانية بيعه.

وأوضحت "بيلد" أن أوباميانغ ووالده، الذي يتولى مسؤولية إدارة أعمال اللاعب، دخلا في مفاوضات مع ندي أرسنال الإنجليزي.

ويحتل أوباميانغ المركز الثاني في قائمة هدافي البوندسليغا هذا الموسم برصيد 13 هدفا وبفارق هدفين فقط خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ.

ويحتل دورتموند المركز الرابع في جدول المسابقة قبل مباراته المرتقبة بعد غد الجمعة أمام مضيفه هيرتا برلين.