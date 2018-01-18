إسبانيول يسقط برشلونة في الوقت القاتل

حسم إسبانيول الديربي الكتالوني، الذي جمعه بجاره اللدود وضيفه برشلونة لمصلحته، بعدما تغلب عليه 1-0 في الوقت القاتل الأربعاء بذهاب دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وجاءت المباراة أقل من المتوسط على عكس التوقعات، حيث خيم الهدوء على أحداث الشوط الأول، بعكس الشوط الثاني، الذي شهد بعض الإثارة وتبادل الهجمات من كلا الفريقين.

وأهدر برشلونة فرصة التقدم في النتيجة بعدما أضاع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 63، ليأتي العقاب من إسبانيول، الذي أحرز هدف الفوز القاتل عن طريق لاعبه أوسكار ميليندو في الدقيقة 88.

وبات موقف برشلونة صعبا في مباراة العودة التي ستقام على ملعبه (كامب نو) الأسبوع القادم، حيث أصبح يتعين عليه الفوز بفارق هدفين على الأقل، إذا أراد حجز بطاقة التأهل للدور قبل النهائي ومواصلة دفاعه عن اللقب، في حين بات يكفي إسبانيول التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف شريطة نجاحه في هز الشباك لمواصلة مسيرته في المسابقة.

يذكر أن هذا هو الديربي الأول الذي يخسره برشلونة منذ فبراير عام 2009.