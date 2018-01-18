الغموض يخيم على مستقبل أوباميانغ

يسيطر الغموض على مستقبل بيير-ايمريك أوباميانغ هداف دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم 2017 في بوروسيا دورتموند بينما يسعى الفريق لتحويل مساره في المسابقة.

وغاب الدولي الغابوني، الذي سجل 13 هدفا في الدوري هذا الموسم، عن التعادل السلبي مع فولفسبورغ الأسبوع الماضي للإيقاف بعد غيابه عن اجتماع الفريق في اليوم السابق للمباراة.

ولا تزال مشاركته أمام هيرتا برلين يوم الجمعة محل غموض وكذلك بقائه مع الفريق عقب نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت تقارير إعلامية أن العديد من الأندية الإنجليزية، بينها أرسنال، أبدت اهتمامها بضم المهاجم البالغ عمره 28 عاما الذي ألمح لرحيل المحتمل عن النادي لكنه مدد عقده العام الماضي حتى 2021.

وتأتي أحدث عقوبة تأديبية يقره النادي ضد أوباميانغ وأزمة رحيله في أسوأ توقيت ممكن لدورتموند الذي انتصر في اخر مباراتين تحت قيادة المدرب بيتر شتويغر قبل تعادل الجولة الماضية.

ويحتل الفريق المركز الرابع في الترتيب برصيد 29 نقطة متأخرا نقطتين عن لايبزيغ صاحب المركز الثاني.

وتصدر أوباميانغ عناوين الصحف مؤخرا بعدما بات اللاعب الوحيد الذي يسمح له بإحضار عائلته إلى المعسكر الشتوي للفريق ما أزعج بعض زملائه.

وقال شتويغر، الذي قال إنه لا يتفهم قرار لاعبه بالغياب عن الاجتماع، إنه يتوقع بقاء المهاجم في دورتموند لأنه سيكون "صعبا استبداله بلاعب يملك نفس معدل التهديف".

لكن هانز يواكيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند بدا أقل وضوحا بشأن مستقبل أوباميانغ مع النادي الذي انضم له في 2013.

وقال فاتزكه "في البداية هناك مباراة مهمة في برلين. يجب على أوباميانغ أن يوضح للمدرب مدى استعداده لتقديم أقصى ما لديه لدورتموند. سننظر فيما بعد في أي شيء آخر".

ويحتل هيرتا برلين المركز 11 برصيد 24 نقطة لكن الفوز على دورتموند قد يدفع الفريق للمركز السابع.

وقال سالمون كالو لاعب هيرتا عن أوباميانغ مازحا "أتمنى أن لا يشارك أمامنا. لا أمانع انتقاله قبل المباراة. هو مهاجم استثنائي ومن الصعب حقا اللعب أمامه".

وسيستضيف بايرن ميونيخ المتصدر برصيد 44 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه، فيردر بريمن يوم الأحد، بينما سينتقل لايبزيغ للقاء المضيف فرايبورغ قبلها بيوم.

وتوقف مسلسل عدم خسارة شالكه عند 11 مباراة بالسقوط في الجولة الماضية والتراجع للمركز الثالث برصيد 30 نقطة وسيواجه هانوفر.