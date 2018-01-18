سانشيز الأعلى راتبا في إنجلترا حال انتقاله إلى يونايتد

سيصبح المهاجم الدولي التشيلي اليكسيس سانشيز الاعلى راتبا في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم في حال انتقاله من ارسنال الى مانشستر يونايتد، حسب ما ذكرت وسائل اعلام محلية الخميس.

واشارت صحيفتا دايلي تلغراف وذا صن الى ان سانشيز (29 عاما) سينال بعد انضمامه الى مانشستر يونايتد راتبا اسبوعيا بين 450 و560 الف يورو قبل الضرائب.

ودفع راتب سانشيز المرتفع الى عدول مانشستر سيتي وتشلسي عن محاولة التعاقد معه، ما ترك يونايتد وحيدا في السباق لضمه.

واوضحت دايلي تلغراف ان يونايتد عرض على سانشسيز عقدا لاربع سنوات ونصف السنة، وقدرت الصفقة مع ارسنال بـ 30 مليون جنيه استرليني (34 مليون يورو)، لكن ذا صن اعتبرت ان ارسنال يمكن ان يرفض انتقال اللاعب في حال عدم ايجاد البديل.

واكد الفرنسي ارسين فينغر مدرب ارسنال في مؤتمر صحافي الخميس ان الصفقة ستنجز على الارجح بقوله "عملت في الانتقالات لمدة 30 عاما وعلى الارجح هذه الصفقة ستحصل في اي لحظة".

وتابع "لكن بما انه لم يعلن عن انجازها فانه يجب ان تتقبلوا عدم حصولها، فهذا النوع من الامور ليس مضمونا".

واشار فينغر الى ان صانع الالعاب الالماني مسعود اوزيل لن يغادر الفريق.

وطرحت فكرة مبادلة سانشيز بالارميني هنريك مخيتاريان لاعب وسط مانشستر يونايتد.

واعلن مينو رايولا وكيل اعمال مخيتاريان الثلاثاء ان انتقال سانشيز من ارسنال الى يونايتد مرتبط بعبور موكله الى الضفة الاخرى.