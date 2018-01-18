فينغر يؤكد: أوزيل باقٍ.. لن يرحل

المصدر: لندن - د ب أ

كشف الفرنسي أرسين فينغر، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن إمكانية عقد صفقة مقايضة مع مانشستر يونايتد في غضون 48 ساعة.

وأشار فينغر إلى إمكانية انتقال الجناح التشيلي لأرسنال أليكسيس سانشيز إلى أولد ترافورد مقابل قدوم لاعب الوسط الأرميني هنريك مخيتريان من مانشستر إلى ملعب الإمارات.

وأوضح فينغر خلال مؤتمر صحافي الخميس أن الصفقة قد تتم قبل مباراة أرسنال أمام كريستال بالاس بعد غد السبت.

وأكد: "هذه المسألة قتلت بحثا ولا يوجد الكثير لأضيفه، قد تتم قريبا".

وتابع: "لقد عملت في سوق الانتقالات لنحو 30 عاما، على الأرجح الصفقة ستتم ولكن قد يحدث ما يعوقها في أي لحظة".

وأبدى فينغر إعجابه بمخيتريان قائلا "يعجبني هذا اللاعب، لقد لعبنا أمامه عدة مرات، وراتبه لن يكون مشكلة بالنسبة لنا".

ومن ناحية أخرى أكد فينغر أن لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل لن يرحل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ولدى سؤاله حول بقاء أوزيل مع أرسنال رغم التكهنات حول اهتمام يوفنتوس الإيطالي بضمه، قال فينغر "بالتأكيد سيبقى".

واستبعد فينغر قيام أرسنال بأي تحركات في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.