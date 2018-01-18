كومان: أشعر أنني بخير في بايرن

أكد اللاعب الفرنسي كينغسلي كومان أن إدارة نادي بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، تعاملت معه بشكل رائع للغاية وأنه لم ير مسوغا لأن يتطلع أو يأمل في تمديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال المهاجم الفرنسي، 21 عاما، في مقابلة نشرتها مجلة "كيكر" الألمانية يوم الخميس: "بكل بساطة أشعر أنني بخير هنا ولم يكن هناك سببا لأن أتطلع أو آمل، في التجديد".

وأضاف: "النادي تعامل معي دائما بشكل رائع للغاية، وعندما عرض علي عقدا لمدة طويلة رحبت بذلك على الفور".

وحط كومان رحاله في بايرن ميونخ في 2015 قادما من يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة قبل أن يكون لاعبا رسميا للنادي الألماني في أول يوليو الماضي.

وأصبح كومان هذا الموسم لاعبا حاسما للبطل الألماني، ومدد تعاقده في ديسمبر الماضي، قبل ثلاث سنوات من انتهائه، حتى عام 2023.

وأكد اللاعب الفرنسي أن تحسن أداؤه هذا الموسم مع بايرن ميونخ، بقيادة المدرب الألماني يوب هاينكس، يعود إلى ثقته بنفسه.

وتابع: "عندما تسنح لك فرصة اللعب ومغادرة مقاعد البدلاء فإن الوضع يكون مختلفا، حيث تزداد الضغوط وكأي لاعب شاب قد أشعر بالتوتر".

واعترف النجم الفرنسي الصاعد أنه يشعر بالهدوء، وقال: "هذا أمر أحتاج إليه من أجل طريقة اللعب خاصتي التي تعتمد على المراوغة والمخاطرة، يجب أيضا أن أدرك أنني قد أرتكب أخطاء".