ماذا قال فيغو عن كريستيانو رونالدو والمصري صلاح؟

تحدث لويس فيغو لاعب ريال مدريد ومنتخب البرتغال السابق، عن أزمة الفريق الحالية وما يمر به مواطنه كريستيانو رونالدو، مشيدا بالمستويات المميزة التي يقدمها المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول.

وقال فيغو لـ"العربية": "الجمهور يطلب دوما من ريال مدريد تحقيق الفوز في كل مباراة، وبالطبع ليس ذلك ممكنا لعدة عوامل، وعندما لا يأتي الانتصار فإن الفريق عليه أن يتحلى بالصبر لكن أطراف اللعبة لا تمتلك الصبر ورغم هذا فإنني واثق من قدرة الملكي على العودة بالنصف الثاني من الموسم خاصة أن سياسة عدم الاستسلام هي ما يتحلى به الريال، وعندما تأتي النتائج الإيجابية قريبا فإن مستوى الثقة سيرتفع مستقبلا".

وتابع: "أعتقد أن كريستيانو رونالدو يجب أن يواجه الانتقادات الحالية بأدائه في الميدان ولكنني لست من يقدم له النصيحة لأنه يملك الخبرة اللازمة للوصول إلى الأداء المطلوب وهو الأمر الذي منح الريال الألقاب سابقا".

وحول مستويات اللاعب المصري صلاح مع فريقه ليفربول، واصل: "المصري محمد صلاح لاعب ممتاز ويستحق ما ناله من ألقاب فردية في 2017 وأتمنى له التوفيق بالمستقبل وأدعوه للتمتع بالمشاركة في كأس العالم مع منتخب مصر ومساعدة بلاده بتقديم أداء جيد بالبطولة".