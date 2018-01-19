سيتي يمدد تعاقده مع فرناندينيو لمدة عامين

أعلن نادي مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، تمديد تعاقده مع لاعب خط الوسط فيرناندينيو لمدة عامين، ينتهيان في 2020 .

وخاض اللاعب البرازيلي 32 عاما 212 مباراة بقميص مانشستر سيتي سجل خلالها 19 هدفا، منذ أن انضم إلى الفريق قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني عام 2013.

وقال فيرناندينيو، في تصريحات لموقع النادي على الانترنت: "إنه ناد أمامه مستقبل رائع ، وأود أن أشكل جزءا من هذا لأطول فترة ممكنة".

وكان جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد وصف فيرناندينيو بأنه واحد "من أفضل ثلاثة لاعبي خط وسط مدافعين في العالم".

وقال فيرناندينيو "لقد عمل (جوارديولا) مع العديد من اللاعبين الكبار. وعندما يقال ذلك من شخص مثله ، فهذا يؤكد أنك تسير في الاتجاه الصحيح".

وبات فيرناندينيو ثاني لاعب يمدد مانشستر سيتي عقده خلال هذا الأسبوع، بعد نيكولاس أوتامندي الذي مدد عقده أمس الأول الأربعاء حتى عام 2022.

ويستعد مانشستر سيتي، الذي يتصدر الدوري الممتاز بفارق 12 نقطة أمام أقرب منافسيه، لمواجهة نيوكاسل غدا السبت ضمن منافسات الدوري.