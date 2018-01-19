كونتي: كاهيل وفابريغاس سيغيبان أمام برايتون

قال انطونيو كونتي مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الانجليزي إن الفريق سيلعب بدون الثنائي المصاب جاري كاهيل وسيسك فابريغاس عند لقاء المضيف برايتون اند هوف البيون بينما قد يظهر روس باركلي الوافد الجديد لأول مرة ضمن صفوف الفريق مع اقترابه من استعادة كامل لياقته.



وغاب المدافع كاهيل ولاعب الوسط فابريغاس، الذي أصيب في عضلات الفخذ الخلفية خلال التعادل السلبي مع ليستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز مطلع الأسبوع الحالي، عن لقاء نوريتش سيتي في مباراة الإعادة بالدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي يوم الأربعاء الماضي.



وأضاف كونتي خلال مؤتمر صحفي الجمعة: "سيغيب كاهيل وفابريغاس عن اللقاء. سأبحث عن خيارين آخرين لخوض لقاء الغد".



وخاض لاعب الوسط باركلي 70 دقيقة في مباراة ودية أمس الخميس وهو ينافس للمشاركة ضمن تشكيلة الفريق. ولم يخض اللاعب السابق لايفرتون أي مباراة هذا الموسم بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في بداية الموسم.



ووقع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على عقد لمدة خمس سنوات ونصف مع تشيلسي في وقت سابق هذا الشهر عقب رفضه في البداية الانتقال لستامفورد بريدج عقب نهاية الموسم الماضي.



وقال كونتي: "روس في حالة بدنية جيدة. سيكون ضمن التشكيلة غدا. لا أعرف ما إذا كنت سأمنح له الفرصة للمشاركة خلال اللقاء ام سأتمهل. يجب أن يواصل التحسن ويعمل معنا وفقا لأفكارنا".



ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الترتيب متساويا مع ليفربول برصيد 47 نقطة لكل منهما.