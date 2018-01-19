مورينيو: صفقة سانشيز لم تحسم بعد

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إن النادي لا يزال يبذل محاولات للتعاقد مع اليكسيس سانشيز من أرسنال لكنه أضاف أن الصفقة التي ذكرت وسائل إعلام انها ستشمل انتقال هنريخ مخيتاريان إلى الجانب الآخر لم تحسم بعد.



ومع استمرار المفاوضات استبعد لاعب الوسط الأرميني من تشكيلة يونايتد لمباراة في الدوري الممتاز أمام بيرنلي غدا السبت لكن مورينيو قال في مؤتمر صحفي الجمعة إنه لا يملك معلومات مؤكدة بشأن مدى اقتراب الناديين من حسم الصفقة.



وقال مورينيو في إشارة الى تصريحات أرسين فينغر يوم الخميس عن احتمال انتقال سانشيز إلى يونايتد خلال 48 ساعة: "أعتقد أن هناك مفاوضات بالفعل بشأنه. عندما يتحدث مدرب أرسنال بكل هذه الصراحة عن الموضوع فانني أعتقد انه لا يوجد ما يدعونا إلى النفي أو إخفاء ما يحدث".

وتابع: "لكن الأمر لم يحسم تماما بعد. حتى هذه اللحظة مخيتاريان من لاعبي يونايتد وسانشيز في صفوف أرسنال ومع وجود مباراة تنتظرنا غدا أرغب في التركيز على هذه المواجهة وهو الشيء الأكثر أهمية حاليا".



وقال مورينيو إنه ليس طرفا في المفاوضات ومثله مثل أي شخص آخر ينتظر معرفة أي اخبار.



وقال "في بعض الأحيان يعتقد الناس أن المدربين يشكلون طرفا أصيلا في المفاوضات. يعتمد الأمر على وضع كل ناد والطريقة التي ندير بها أعمالنا وفي حالتي عندما يرتبط الأمر بالجلوس إلى طاولة مفاوضات فانني أرغب في أن أكون بعيدا. سأبقى بعيدا وسأنتظر أي أخبار على أحر من الجمر".



وأضاف المدرب البرتغالي انه سيبلغ وسائل الاعلام عن رأيه في سانشيز إذا تعاقد النادي مع اللاعب الدولي التشيلي.



وتابع "سأتحدث اليكم إذا تعاقدنا معه. سأتحدث عن اللاعب وما يستطيع أن يقدمه للفريق. انه لاعب الآن في أرسنال. ليس لاعبا في فريقي. لا يوجد فائدة للحديث عن شيء لم يحدث بعد".



وقال مورينيو إن المدافع دالي بليند استبعد من مباراة بيرنلي بسبب الاصابة.