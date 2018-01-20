أتلتيكو يسقط في فخ التعادل مع جيرونا

أهدر فريق أتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد سقوطه في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه جيرونا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز إشبيلية على إسبانيول 3- صفر.

وأنهى أتلتيكو مدريد الشوط الأول متقدما بهدف سجله أنطوان جريزمان في الدقيقة 34، إلا أن فريق جيرونا أدرك التعادل عن طريق كريستيان بروتوجيس في الدقيقة 73.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن المتصدر برشلونة، الذي سيواجه ريال بيتيس غدا الأحد، كما رفع جيرونا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف خيتافي صاحب المركز السابع، وبفارق الأهداف امام ريال بيتيس وإيبار صاحبي المركزين التاسع والعاشر على الترتيب.

يذكر أن هذا التعادل هو السابع لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والخسارة في واحدة، فيما يعد هذا التعادل هو السادس لجيرونا مقابل الفوز سبع مباريات والخسارة في مثلها.

وفي المباراة الثانية، اكتسح إشبيلية مضيفه إسبانيول 3- صفر.

وسجل أهداف إشبيلية فرانكو فازكويز وبابلو سارابيا وليوس مورييل في الدقائق 15 و35 والأخيرة من المباراة على الترتيب.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف ريال مدريد، وتوقف رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف خلف ليجانيس.

يذكر أن هذا الفوز هو العاشر لإشبيلية في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي الثامنة لإسبانيول مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في مثلها.