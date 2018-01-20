زيدان عن نيمار: رائع.. ومحبوب لدى الجماهير

عبر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عن إعجابه بالبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السبت، وسط تكهنات وسائل الإعلام حول عرض مستقبلي لنقل اللاعب البرازيلي إلى سانتياغو برنابيو.



وبسؤاله عن نيمار في مؤتمر صحفي قبل استضافة ديبورتيفو لاكورونيا غدا الأحد قال زيدان: "لا أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي لكن بعد التأكيد على ذلك وهو أمر مهم جدا فهو لاعب تحبه جميع جماهير كرة القدم لأنه لاعب رائع".



وخطف باريس سان جيرمان، الذي يواجه ريال في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، نيمار من برشلونة في أغسطس الماضي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (271.28 مليون دولار) ورغم مستواه المذهل على أرض الملعب فهو يشعر بالحزن في بعض الأحيان.



وهز نيمار الشباك أربع مرات في الفوز الكبير 8-صفر على ديجون يوم الأربعاء لكن جماهير فريقه أطلقت صيحات الاستهجان ضده بعدما رفض أن يسدد زميله إدينسون كافاني ركلة جزاء كانت ستجعل مهاجم منتخب أوروغواي، لو سجلها، ينفرد بصدارة هدافي الفريق الفرنسي عبر التاريخ متقدما على زلاتان إبراهيموفيتش.



وحاول ريال ضم نيمار عندما كان في سانتوس لكن برشلونة تفوق عليه وفي الشهر الماضي لوح فلورنتينو بيريز برغبته في ضم اللاعب البرازيلي لبطل أوروبا 12 مرة.



وقال بيريز في مقابلة مع محطة إذاعية إسبانية "كونه في ريال مدريد سيجعل فوزه بالكرة الذهبية أسهل. ريال فريق يمنح اللاعب الكبير كل شيء يحتاجه لفعل ذلك. الكل يعلم أنني أردت ضمه".



وخسر ريال مرتين وتعادل مرة في آخر ثلاث مباريات في الدوري ويبتعد بفارق 19 نقطة خلف برشلونة المتصدر.



وتمنح مواجهة ديبورتيفو المتعثر غدا الأحد فرصة لبطل أوروبا المترنح وحامل لقب الدوري لتخفيف مشاكله.



وقال زيدان إن غاريث بيل وكريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو مستعدون لخوض المباراة رغم أنه لم يفصح هل سيكون الثلاثي في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى منذ مواجهة برشلونة في أبريل.



وتابع المدرب الفرنسي: "هذه أنباء رائعة. من الجيد دائما الاعتماد على لاعبين يملكون هذه الكفاءة واستعادة اللاعبين المصابين وأنا سعيد بعودتهم جميعا لأنهم يمنحون الفريق قوة هجومية".