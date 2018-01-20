فان بيرسي يعود إلى فريقه السابق بعد 14 عاماً

المصدر: روتردام - د ب أ

أعلن نادي فينورد روتردام الهولندي لكرة القدم عن عودة مهاجمه الهولندي السابق روبن فان بيرسي إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح النادي في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، أن اللاعب سيوقع العقد بعد غد الاثنين.

وتوصل فان بيرسي (34 عاما)، لاتفاق بشأن فسخ العقد مع ناديه الحالي فناربخشة التركي.

وسبق لفان بيرسي أن لعب لناديي أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

واستهل فان بيرسي مسيرته الاحترافية مع فينورد وفاز مع الفريق بلقب كأس الاتحاد الأوروبي في 2002 بالفوز على بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية ثم انتقل لأرسنال في 2004 .