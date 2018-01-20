مورينيو يؤكد: كاريك سيعتزل بنهاية الموسم

كشف جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، أن لاعب الوسط مايكل كاريك سيعتزل بنهاية الموسم الجاري وسينضم للطاقم التدريبي للفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يشارك كاريك (36 عاما) لاعب منتخب انجلترا منذ إصابته بعدم انتظام في ضربات القلب في سبتمبر الماضي رغم أنه عاد للتدريبات في نوفمبر الماضي بعد فترة علاج.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مورينيو قوله الليلة الماضية: "سيسعد النادي جدا إذا لعب كاريك دورا في الجهاز الفني وأنا كذلك وأتوقع منه أن ينضم لنا".

وخاض كاريك أربع مباريات في فترة الإعداد للموسم مع يونايتد لكنه لعب مباراة رسمية واحدة هذا الموسم في كأس الرابطة خلال الفوز على بورتون ألبيون وقال إنه بدأ يشعر "بشيء غريب" خلال المباراة وخضع بعدها لجراحة بالقلب.

وتوقع مورينيو عودة كاريك للعب هذا الموسم قبل أن يتولى منصبا تدريبيا.

وأضاف المدرب البرتغالي: "قضى كاريك بضعة أشهر بدون تدريب، وهو الآن في الأسبوع الثاني من التدريبات، وهو لاعب مهم بالنسبة لنا".

وتابع: "أعتقد أن القرار جيد للفريق وله بأن ينهي فترته كلاعب كرة قدم بنهاية الموسم دون التعرض لإصابة أو لمشكلة".

واستهل كاريك مسيرته مع وست هام يونايتد عام 1999 ثم انتقل إلى توتنهام هوتسبير في 2004 وانضم إلى يونايتد في 2006 وخاض معه أكثر من 300 مباراة وأصبح قائدا للفريق قبل بداية الموسم الجاري.

وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم للأندية وثلاثة ألقاب لكأس رابطة الأندية الإنجليزية.