مانشستر سيتي يعزز صدارته بهاتريك أغويرو

المصدر: لندن - د ب أ

عزز فريق مانشستر سيتي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد 3-1 السبت ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

واقتنص فريق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا من ملعب مضيفه بيرنلي 1 -صفر واكتسح تشيلسي مضيفه برايتون 4 - صفر كما سحق ارسنال ضيفه كريستال بالاس 4 -1 وابتعد ستوك سيتي خطوة عن دائرة الهبوط بفوزه على ضيفه هيديرسفيلد 2 -صفر.

وفي باقي المباريات فاز ليستر سيتي على ضيفه واتفورد 2 -صفر وتعادل إيفرتون مع ضيفه وست بروميتش البيون 1 -1 وبنفس النتيجة تعادل ويستهام يونايتد مع ضيفه بورنموث.

واستعاد سيتي توازنه بعد أن مني بالخسارة الأولى هذا الموسم في الجولة الماضية وسقط أمام ليفربول 3 -4 لكنه عاد لدائرة الانتصارات مجددا.

ويدين سيتي بالفضل في هذا الفوز لنجمه الأرجنتيني سيرخيو اجويرو الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) للفريق في الدقائق 34 و62 و83 وتكفل جاكوب ميرفي بتسجيل الهدف الوحيد لنيوكاسل في الدقيقة 67.

الفوز رفع رصيد سيتي في الصدارة إلى 65 نقطة بفارق 12 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد وتجمد رصيد نيوكاسل عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وحقق سيتي فوزه الحادي والعشرين هذا الموسم مقابل تعادلين وهزيمة واحدة، فيما خسر نيوكاسل للمرة الـ13 مقابل ستة انتصارات وخمسة تعادلات.