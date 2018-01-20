هازارد يقود تشيلسي إلى اكتساح برايتون

أحرز إيدن هازارد هدفين ليقود تشيلسي للفوز 4-صفر على مضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليحقق انتصاره الأول في المسابقة خلال العام الجديد اليوم السبت.



وتعادل تشيلسي في ِآخر خمس مباريات في كل المسابقات خلال الوقت الأصلي، وتفوق بركلات الترجيح على نوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي، لكنه تقدم مبكرا في أول ست دقائق عن طريق هازارد والبرازيلي ويليان.



وكان برايتون قريبا من تقليص الفارق لكن إطار المرمى منعه من التسجيل كما تألق الحارس ويلي كاباييرو، الذي دخل التشكيلة الأساسية لتشيلسي في الدوري لأول مرة في ظل إصابة تيبو كورتوا، كما رفض الحكم جوناثان موس مطالبات أصحاب الأرض باحتساب ركلتي جزاء.



ومع تقدم برايتون للهجوم أضاف تشيلسي الهدف الثالث قبل 13 دقيقة من النهاية قبل أن يسجل فيكتور موزيس الهدف الرابع في اللحظات الأخيرة.



وأصبح تشيلسي بذلك في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول رابع الترتيب الذي سيلعب مع سوانزي سيتي يوم الاثنين المقبل بينما بقي برايتون بالمركز 16.