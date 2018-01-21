أتلتيكو يعلن غياب كوستا بسبب الإصابة

قال أتليتيكو مدريد يوم الأحد إن مهاجمه دييغو كوستا يعاني من إصابة في أعلى الفخذ سيغيب بسببها عن مباراة الإياب الحاسمة في دور الثمانية لكأس ملك اسبانيا لكرة القدم يوم الأربعاء أمام إشبيلية كما سيغيب أيضا عن مباراة لاس بالماس في الدوري.

ولم يوضح النادي المدة التي سيغيب فيها كوستا عن الملاعب لكن صحيفة ماركا الإسبانية قالت إن اللاعب قد يغيب لمدة 10 أيام.

واستبدل اللاعب الإسباني من أصول برازيلية في الشوط الثاني في مباراة فريقه أمام ضيفه جيرونا يوم السبت والتي انتهت بالتعادل 1-1 لتتقلص الفرص الضئيلة أمام الفريق للحاق بالمتصدر برشلونة، وعقب المباراة قال المدرب دييغو سيميوني إنه استبدل كوستا لأنه شعر بالألم خلال المباراة.

وقال أتليتيكو في بيان: "بعد أن استبدل في الدقيقة 61 أمام جيرونا بسبب آلام في العضلات خضع دييغو كوستا لفحص بالأشعة اليوم الأحد وهو ما كشف عن وجود إصابة في عضلات الفخذ، ستتوقف عملية التعافي على مدى تطور الإصابة".

ويحتل أتليتيكو مدريد المركز الثاني في الجدول بفارق ثماني نقاط عن برشلونة وهو فارق قد يتسع إلى 11 نقطة في حالة فوز النادي الكاتالوني يوم الأحد على ريال بيتيس.

ويتأخر أتليتيكو عن إشبيلية الذي فاز 2-1 على ملعب متروبوليتانو في ذهاب دور الثمانية في كأس ملك إسبانيا. وانضم كوستا، 29 عاما، العائد لأتليتيكو من تشيلسي مقابل 57 مليون جنيه استرليني، في سبتمبر لكنه لم يتمكن من اللعب حتى يناير بسبب منع النادي من تسجيل لاعبين جدد.

ورغم مشاركة كوستا في خمس مباريات في كل المسابقات أحرز خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفا إلا أنه لم يكمل أي مباراة حتى نهايتها.