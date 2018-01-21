بايرن يواصل الانفراد بالصدارة عبر شباك بريمن

واصل فريق بايرن ميونيخ تحليقه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بوندسليغا، بعدما تغلب على ضيفه فيردر بريمن 4 - 2، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من الدوري.

وتقدم فيردر بريمن بهدف سجله جيرم جوندروف في الدقيقة 25، وتعادل توماس مولر لبايرن ميونيخ في الدقيقة 41 وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 63، ثم تعادل بريمن في الدقيقة 74 عن طريق نيكلاس شول، لاعب بايرن ميونيخ، الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه. وعاد روبرت ليفاندوفسكي ليسجل الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 75 ثم اختتم مولر مهرجان أهداف بايرن ميونيخ بتسجيل هدفه الثاني والرابع للفريق في الدقيقة 84.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب ، وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 16 نقطة في المركز السادس عشر، الثالث من القاع.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس عشر لبايرن ميونخ مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراتين أيضا، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لفيردر بريمن مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في سبع.