رونالدو وبيل يعيدان الريال إلى الانتصارات بفوز كبير

قاد النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بيل فريقهما ريال مدريد لوضع حد لنتائجه المحبطة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما قلب تأخره صفر - 1 أمام ضيفه ديبورتيفو لاكورونا إلى فوز كبير 7 - 1 يوم الأحد في المرحلة العشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل ديبورتيفو ألافيس مع ضيفه ليغانيس 2 - 2.

وارتفع رصيد الريال، الذي لم يحقق أي انتصار في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، إلى 35 نقطة في المركز الرابع ومازال لديه مباراة مؤجلة مع ليغانيس، في حين تجمد رصيد ديبورتيفو عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر.

وقدم الريال أفضل عروضه في المسابقة هذا الموسم، وفرض سيطرته على مجريات المباراة، ليحقق فوزا مقنعا أعاد من خلاله الكثير من الهدوء داخل جدران الفريق الملكي، الذي حقق انتصاره الأول في المسابقة في عام 2018.

وتقدم ديبورتيفو بهدف مباغت عن طريق أدريان لوبيز في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل ناتشو فيرنانديز للريال في الدقيقة 32، كما أضاف بيل الهدفين الثاني والثالث لريال مدريد في الدقيقتين 42 و58، فيما أحرز النجم الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الرابع في الدقيقة 68.

وشارك رونالدو في حفلة الأهداف المدريدية بتسجيله الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 78 و84، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة إلى ستة أهداف هذا الموسم حتى الآن، واختتم ناتشو فيرنانديز مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السابع للريال في الدقيقة 88.