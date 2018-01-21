نابولي يعزز صدارته بفوز صعب على أتالانتا

المصدر: روما - د ب أ

عزز فريق نابولي موقعه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عبر فوزه الصعب على ملعب مضيفه اتالانتا 1-0 الأحد في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

ويدين نابولي بالفضل في هذا الفوز لمهاجم البلجيكي درايس ميرتينز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65.

وسجل البديل ماريك هامسيك هدفا لنابولي في الوقت بدل الضائع للمباراة لكن تم الغاؤه بداعي التسلل.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 54 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه يوفنتوس والذي يلتقي غدا الاثنين مع جنوه.

وتجمد رصيد اتالانتا 30 نقطة في المركز السابع.

وحقق نابولي فوزه الخامس على التوالي والسابع عشر له هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة فيما تعرض اتالانتا للهزيمة السابعة مقابل ثمانية انتصارات وستة تعادلات.

وثأر نابولي بذلك من اتالانتا الذي أطاح به من دور الثمانية لكأس إيطاليا بالفوز عليه 2-1.