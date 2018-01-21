واتفورد يقيل مدربه البرتغالي سيلفا

قال نادي واتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد إنه أقال مدربه ماركو سيلفا بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وأضاف النادي في بيان: "كان هذا قرارا صعبا وتم التعامل معه بكل جدية، النادي على قناعة بأن تعيين سيلفا كان قرارا صائبا ولولا سعي فريق منافس في الدوري الممتاز وبطريقة غير مبررة للحصول على خدماته لاستمر تألق الفريق تحت قيادته".

وأشار البيان أيضا أن هذه المحاولة من جانب النادي المنافس: "سببت تراجعا في تركيز لاعبي الفريق ونتائجه وعرضت مستقبل النادي للخطر."

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن إيفرتون سعى للاتصال بالبرتغالي سيلفا عندما كان يحاول تعيين بديل لمدربه السابق رونالد كومان في وقت سابق من الموسم الحالي قبل أن يتعاقد مع سام ألاردايس في نوفمبر.