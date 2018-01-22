أونيل يرفض عرضا لتدريب منتخب أسكتلندا

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، بي.بي.سي، يوم الإثنين أن مايكل أونيل مدرب منتخب إيرلندا الشمالية لكرة القدم رفض عرضا لتولي تدريب أسكتلندا بديلا لجوردون ستراخان.

وترك ستراخان منصبه كمدرب لأسكتلندا في أكتوبر الماضي عقب فشله في قيادة الفريق لملحق تصفيات كأس العالم وكان أونيل على قمة اختيارات الاتحاد الأسكتلندي ليحل بديلا له.

ونقل عن أونيل قوله لهيئة الإذاعة البريطانية "أنه لمن دواعي فخري الشديد أن يتم عرض المنصب علي. ومع ذلك فإنني لا أشعر ان هذه تمثل الفرصة المناسبة لي في هذا المرحلة من مسيرتي".

وأضاف "أود هنا أن أسجل امتناني للاتحاد الأسكتلندي بسبب سلوكه شديد الاحترافية من خلال الدخول في مفاوضات وأتمنى لهم كل النجاح في المستقبل".

وارتفعت أسهم أونيل منذ توليه تدريب إيرلندا الشمالية في بطولة أوروبا 2016، وهي البطولة الوحيدة الكبيرة للفريق منذ 1986، لكن فريقه فشل في بلوغ نهائيات كأس العالم في روسيا بخسارته في ملحق التصفيات من مباراتي ذهاب وإياب أمام سويسرا في نوفمبر الماضي.