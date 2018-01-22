برشلونة يعلن غياب فيرمايلن بسبب الإصابة

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين أن مدافعه الدولي البلجيكي توماس فيرمايلن يعاني من "تمزق صغير" في فخذه الأيسر وسيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين.

وأوضح النادي الكاتالوني في بيان له أن اللاعب الذي تعرض للإصابة يوم الأحد في المباراة التي فاز فيها على مضيفه ريال بيتيس 5 - صفر في المرحلة العشرين من الدوري خضع لفحوصات أكدت وجود "تمزق صغير في فخذه الأيسر، وحددت فترة غيابه في النهاية لأسبوعين".

وكان فيرمايلن، الذي لم يلعب بشكل منتظم في المواسم الأخيرة، قد اضطر إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 41 بعد أن شعر بإزعاج وترك مكانه للفرنسي سامويل أومتيتي، الذي تعافى للتو من إصابة.