بيلباو يمدد عقد حارسه ويقطع الطريق على الريال

فجر نادي أتلتيك بيلباو مفاجأة من العيار الثقيل يوم الإثنين بتجديد تعاقده مع حارس مرماه الشاب كيبا أريزابالاغا، الذي يعد أحد أهم أهداف ريال مدريد التعاقدية حاليا، ورفع القيمة المالية للشرط الجزائي في العقد الجديد إلى 80 مليون يورو.

وقال الحارس الشاب في تصريحات للموقع الرسمي لأتلتيك بيلباو على الإنترنت: "كنت أتمتع بحرية التفاوض مع ناد آخر منذ الأول من يناير، ورغم أنني تلقيت عروضا فإنني فضلت البقاء هنا ورأيت أن هذا الخيار هو الأفضل".

ومدد النادي الواقع بإقليم الباسك الإسباني تعاقده مع كيبا، 23 عاما، حتى عام 2025 مدرجا شرطا جزائيا تعجيزيا في العقد الجديد، علما بأن الشرط الجزائي السابق كان يبلغ 20 مليون يورو بالعقد الذي كان سينتهي مع ختام الموسم الجاري.

وكانت الصحافة الإسبانية قد أكدت اقتراب كيبا من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد، رغم تصريحات المدير الفني للنادي الملكي، زين الدين زيدان، في أكثر من مناسبة بأنه لا يرغب في التوقيع مع لاعبين جدد.

وأضاف: "أنا سعيد للغاية بالاستمرار هنا في المكان الذي اعتبره بيتي، أنا هنا منذ 15 عاما وهذه لحظة مهمة للغاية في مسيرتي، بعد مفاوضات طويلة وصل الجميع إلى شاطئ الأمان".

واعترف كيبا أن المفاوضات كانت طويلة وأعرب عن امتنانه لنادي أتلتيك بيلباو لتحليه بالصبر خاصة خلال اللحظات التي تأكد فيها خبر انتقاله لريال مدريد.

وتابع قائلا: "كل القريبين مني والذين يعرفونني جيدا يعرفون أنني أستغرق وقتا طويلا في التفكير في الأشياء وتحليل كل شيء بشكل جيد للغاية قبل أن أتخذ القرار التواجد في حراسة مرمى سان ماميس، ملعب أتلتيك بيلباو، أمر مميز".