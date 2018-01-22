روبينيو ينضم إلى صفوف سيفاسبور التركي

أعلن نادي سيفاسبور التركي لكرة القدم، أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع المهاجم الدولي البرازيلي روبينيو للانتقال إلى صفوفه.

وقال النادي في بيان: "توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع روبينيو وسيأتي غدا إلى سيفاس. بعد مفاوضات نهائية، سنوقع معه رسميا".

وبحسب الصحف المحلية، فإن النجم البرازيلي البالغ من العمر 33 عاما والذي بات حرا في الانتقال إلى أي فريق منذ نهاية عقده مع اتلتيكو مينيرو سيوقع عقدا لمدة سنة ونصف.

وخاض روبينيو 100 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي، ودافع عن الوان اندية سانتوس البرازيلي (2002-2005 ثم 2010)، وريال مدريد الإسباني (2005-2008)، مانشستر سيتي الإنكليزي (2008-2010) بالإضافة إلى فترة قضاها مع غوانجو ايفرغراندي الصيني (2015-2016).