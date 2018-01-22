سيتي يمدد عقد دي بروين حتى 2023

تلقى مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الإثنين دفعة معنوية كبيرة بعد موافقة لاعب الوسط المؤثر كيفن دي بروين على الاستمرار في النادي حتى 2023.

وكان الدولي البلجيكي انضم إلى سيتي في 2015 قادما من فولفسبورغ الألماني، ويأتي العقد الجديد تتويجا للأداء المذهل للاعب الوسط، الذي صنع 38 هدفا في الدوري مع سيتي، ليحصل على عقد ضخم جاء بالتزامن مع إعلان منافسه مانشستر يونايتد التعاقد مع المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز من أرسنال.

ونقل موقع مانشستر سيتي عن دي بروين قوله "السعادة لا تسعني بعد التوقيع على عقد جديد. كما قلت سابقا رغبتي دائما كانت الاستمرار مع سيتي حيث أشعر اني في بيتي منذ اليوم الأول، نحن لا نحقق الانتصارات فقط بل نقدم كرة قدم رائعة. سعيد بوجودي في الفريق وأتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة".

ولعب دي بروين، 26 عاما، دورا محوريا في تصدر فريق المدرب بيب غوارديولا للدوري بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه حيث سجل ثمانية أهداف وصنع 13 في كل المسابقات وساهم في بلوغ سيتي دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وقبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية والدور الرابع لكأس الاتحاد.

وقال تشيكي بيغريستين المدير الرياضي لسيتي "الاتفاق الجديد لكيفن نبأ رائع لنادينا. أظهر أهميته للفريق هذا الموسم وكان جزءا لا يتجزأ من كل ما قمنا به حتى الآن".