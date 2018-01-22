هازارد: لن نلعب بشكل دفاعي أمام أرسنال

قال إيدن هازارد إن فريقه تشيلسي لن يدافع أمام أرسنال في إياب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم يوم الأربعاء.

وتعادل الفريقان سلبيا في مباراة الذهاب التي هيمن عليها تشيلسي على ملعبه لكنه فشل في هز الشباك.

ويؤدي أرسنال بشكل أفضل هجوميا على ملعبه حيث سجل 9 أهداف في اخر ثلاث مباريات على ملعب الإمارات بينها التعادل 2-2 مع تشيلسي في مباراتهما بالدوري في الثالث من الشهر الحالي.

وقدم تشيلسي مباراة هجومية خلال هذا اللقاء ويعتقد هازارد أن فريقه يمكن أن يؤدي بالطريقة ذاتها.

ونقل موقع تشيلسي على الإنترنت عن الدولي البلجيكي قوله يوم الإثنين "إنها مباراة في قبل النهائي وسنذهب هناك من أجل الفوز بالتأكيد. لو فكرنا في الدفاع أمام أرسنال سيكون شيئا سيئا لأننا بحاجة لتسجيل الأهداف، ونحتاج لإيجاد حل لتسجيل الأهداف وصنع المشاكل لهم. سنذهب هناك لصنع الفرص لأننا لو لم ننجح في ذلك لن يمكننا التسجيل. هذا هو الأمر ببساطة".

وسيستعيد تشيلسي الإسبانيين ألفارو موراتا وبيدرو بعد غيابهما عن الانتصار 4-صفر على برايتون أند هوف ألبيون بالدوري للإيقاف بينما قد يعود الحارس تيبو كورتوا من الإصابة في كاحله.

في المقابل سيغيب سيسك فابريغاس وغاري كاهيل عن المباراة للإصابة.

وأضاف هازارد "سنرى ما سيحدث بالفريق. ربما يغير المدرب بعض اللاعبين. نريد الفوز بالألقاب وكأس الرابطة لقب جيد، والمباريات الكبرى مميزة لأن الجميع يشاهدها وجماهيرنا تريد صعود تشيلسي للنهائي. الملعب جيد وفي مثل هذه المباريات دائما أسعى للتألق".