أخضر اليد يتأهل إلى مونديال 2019

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد إلى نهائيات كأس العالم 2019، التي ستقام بألمانيا والدنمارك، للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك بتصدره للمجموعة الأولى ببطولة آسيا المقامة بكوريا الجنوبية، وذلك عقب الفوز على منتخب عمان بنتيجة 26-20، الثلاثاء، وتأهله للدور قبل النهائي من البطولة.

وفرض المنتخب السعودي أفضليته على مجريات اللقاء منذ بدايته، وانتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر بواقع 13-10، وبدأ المنتخب السعودي الشوط الثاني بنفس الخطة، واستطاع زيادة الفارق التهديفي إلى أكثر من ستة أهداف، وحافظ على ذلك حتى نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة تصدر المنتخب السعودي فرق مجموعته الأولى بالدور الرئيسي من البطولة بالعلامة الكاملة بواقع أربع نقاط، فيما بقي عمان بدون أي نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الكوري الجنوبي صباح غد الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الثامنة عشر.