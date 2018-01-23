رسميا.. إعارة رافينيا إلى إنتر

قال برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الإثنين إن لاعب الوسط رافينيا انتقل إلى إنترميلان الإيطالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

وقال النادي الكاتالوني في بيان "يمكن للنادي الإيطالي شراء اللاعب نهائيا مقابل 35 مليون يورو، إضافة إلى ثلاثة ملايين أخرى (تعتمد على أداء اللاعب) قبل نهاية الموسم".

وعاد لاعب الوسط البرازيلي البالغ عمره 24 عاما إلى الملاعب الأسبوع الماضي حيث شارك كبديل في الخسارة 1 - صفر على ملعب إسبانيول في ذهاب دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا بعد غيابه عن المنافسات لأكثر من تسعة أشهر بسبب إصابة في ركبته.

وانضم رافينيا لبرشلونة من أكاديمية الشباب ولعب في سيلتا فيغو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قبل العودة إلى كامب نو لكن مشاكل الإصابة حرمته من الحصول على مكان ثابت في التشكيلة الأساسية.

وسيدفع إنترميلان، رابع ترتيب دوري الدرجة الأولى في إيطاليا، راتب رافينيا خلال فترة استعارته.