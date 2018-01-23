فيل نيفيل مدربا لمنتخب إنجلترا للسيدات

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في موقعه على الإنترنت يوم الثلاثاء تعيين فيل نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق مدربا للمنتخب الوطني للسيدات خلفا لمارك سامسون.

وأقال الاتحاد الإنجليزي المدرب سامسون في سبتمبر الماضي بسبب تصرفات "غير مقبولة وغير مناسبة". وتقدم الاتحاد باعتذار علني إلى إنيولا ألوكو ودرو سبنس ثنائي منتخب السيدات في الشهر التالي عقب تصريحات عنصرية من المدرب السابق.

وسيتولى نيفيل، الذي لعب أيضا لمنتخب إنجلترا وإيفرتون وشغل سابقا منصب مدرب الفريق الأول في مانشستر يونايتد والمدرب المساعد في فالنسيا الإسباني، المسؤولية بدلا من مو مارلي الذي شغل المنصب مؤقتا بعد رحيل سامسون.

وقال نيفيل البالغ من العمر 41 عاما والذي تقود شقيقته تريسي منتخب إنجلترا لكرة الشبكة (نت بول) في بيان على موقع الاتحاد "يشرفني تدريب منتخب إنجلترا للسيدات، مع الفريق الفني المعاون الذي أسعى لتكوينه يمكننا مساعدة اللاعبات على مواصلة التقدم الكبير الذي تحقق في السنوات الاخيرة.

وأضاف: "هذا الفريق على مشارف تحقيق إنجاز خاص وأثق انني أستطيع قيادتهن لمستويات أخرى".

وتحتل انجلترا المركز الثالث حاليا في التصنيف العالمي ويتوقع أن تكون من أقوى المرشحات في كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا.