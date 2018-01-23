فينغر عن أوباميانغ: القرار النهائي لم يحسم بعد

أكد الفرنسي أرسين فينغر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، وجود مفاوضات جارية بين ناديه ونادي بوروسيا دورتموند من أجل الحصول على المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

وارتبط اسم أوباميانغ، مهاجم المنتخب الغابوني، بانتقاله إلى لندن إلا أن فينغر أكد أن المفاوضات مازالت في بدايتها.

وقال فينغر في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء :"واثق أو غير واثق؟ لا أعلم، في هذه اللحظة، لم نقترب من إبرام أي صفقة، سواء كانت أوباميانغ أو لاعب آخر، لا يمكنك أن تعرف مدى قربهم، إن مثل هذه الأشياء، في هذه اللحظة، والقرار النهائي لم يتخذ بعد".

وعند سؤاله عن إمكانية رحيل أوليفيه جيرو لدورتموند كجزء من الصفقة، أجاب فينغر :"لم تصل المفاوضات إلى هذا الأمر بعد".

وتحدث أيضا فينغر عن صفقة يوم الإثنين التبادلية والتي رحل على إثرها أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد مقابل الحصول على خدمات لاعب خط الوسط هنريك مخيتريان.

وقال :"خسرنا لاعب من طراز عالمي وحصلنا على لاعب من طراز عالمي. ما مدى كفاءة هذ، ولكن هذا سيتوقف على أداء اللاعبين".

وعبر فينغر عن إثارته حول انضمام مخيتريان، الذي كان يسعى أرسنال لضمه قبل انضمام لمانشستر يونايتد من نادي دورتموند في 2016.

وقال :"يملك مخيتريان مميزات تمكنه من الإندماج في طريقة لعبنا وهذا يعتمد كثيرا على الحركة والمميزات الفنية".

وأضاف :"أعتقد أن لديه السمات، وأيضا سلوك جيد مع الفريق وواثق من أن هذا سيعمل. يمكنه أن يلعب في كل المراكز، على الجانبين ويمكنه أيضا أن يلعب في الوسط، وأعتقد أنه لاعب متنوع للغاية وينبغي أن يساعدنا هذا في أن نكون أكثر كفاءة في الناحية الهجومية".