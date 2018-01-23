كلوب ينتقد لاعبيه بعد السقوط أمام سوانزي

استشاط يورغن كلوب مدرب ليفربول غضبا من أداء فريقه خلال الشوط الأول من المباراة التي انتهت بالخسارة 1-0 أمام سوانزي سيتي فريق الذيل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين.



وانتقد كلوب لاعبيه بداعي عدم التزامهم بمراكزهم في الشوط الأول ما سمح لسوانزي بالتسجيل عن طريق المدافع ألفي ماوسون قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بعد إبعاد غير جيد للكرة من فيرجيل فان ديك المنضم في صفقة قياسية للنادي هذا الشهر.



وقال المدرب الألماني لشبكة سكاي سبورتس "خسرنا المباراة في الشوط الأول وليس فقط بسبب استقبال الهدف... لكننا لم نلتزم بمراكزنا التي كنا نحتاج إلى الوجود فيها. كنا نريد اللعب بشكل مختلف لكن الأمور لم تعمل بشكل جيد".



وأضاف المدرب الذي أخفق في توسيع فارق نقطتين مع توتنهام هوتسبير في الصراع على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا "نحن محبطون بكل تأكيد وأنا محبط وغاضب. هذا لأنه كان يمكن تجنب ما فعلناه في اللقاء".



ولم يكن ليفربول تعرض لأي خسارة في آخر 18 مباراة في كل المسابقات وبدأ سلسلة من أربعة انتصارات متتالية في الدوري بفوز ساحق 5-صفر على سوانزي سيتي يوم 26 ديسمبر لكن هذه المسيرة توقف بعد أداء دفاعي قوي من أصحاب الأرض.



وقال كلوب: "لا يمكننا استعادة هذه النقاط. أدى اللاعبون بشكل جيد جدا في الأسابيع القليلة الماضية لكن هذا لم يساعدنا الليلة. لا يزال ذلك يتسبب في شعورنا بالحزن".



واستحوذ فريق كلوب على الكرة معظم فترات اللقاء لكن مع التكتل الدفاعي لسوانزي عانى الفريق الزائر من صناعة الفرص الخطيرة.



وكاد روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول أن يتعادل قبل صفارة النهاية مباشرة لكن القائم رد محاولة بضربة رأس من اللاعب البرازيلي وفشل آدم لالانا في متابعة الكرة إلى داخل المرمى.



وقال كلوب: "أفضل فرصة لنا جاءت في الثانية الأخيرة تقريبا وأنا لا أعرف ماذا حدث وكيف لم تدخل الكرة المرمى. نقطة واحدة كانت ستجعل الأمور أفضل لكن ليس هذا ما كنا نريده قبل المباراة".