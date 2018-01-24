ألمانيا تصطدم بفرنسا وهولندا في مجموعة نارية

ستواجه ألمانيا غريمتيها اللدودتين فرنسا وهولندا عقب وقوع المنتخبات الثلاثة في نفس المجموعة ضمن النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم عقب سحب القرعة الأربعاء.



وسيلعب الثلاثة ضمن المجموعة الأولى بالمستوى الأول وهو الأعلى بين أربعة مستويات للبطولة التي دفع بها الاتحاد الأوروبي للعبة كبديل للمباريات الدولية الودية.



وستواجه ايطاليا، التي فشلت في التأهل لنهائيات كأس العالم هذا العام، البرتغال بطلة أوروبا وبولندا ضمن المجموعة الثالثة بينما ستلعب اسبانيا مع انجلترا وكرواتيا ضمن المجموعة الرابعة. وستلعب بلجيكا مع سويسرا وأيسلندا ضمن المجموعة الثانية.



وسيتأهل متصدر كل مجموعة للدور قبل النهائي والذي سيقام في يونيو 2019 وسيليه النهائي.



وسيضم دوري الأمم الأوروبية كافة المنتخبات 55 في أوروبا وسيتم تقسيمهم إلى أربعة مستويات يضم كل مستوى أربع مجموعات وهو ما سيوفر وفقا لما ذكره الاتحاد الأوروبي للعبة المزيد من المباريات الرسمية.



كما ستوفر البطولة بابا خلفيا لبطولة أوروبا 2020 حيث سينال منتخب واحد من كل مستوى مكانا في النهائيات التي ستقام بعد عامين.



وسيشهد المستوى الثاني مواجهة بين الجارتين جمهورية التشيك وسلوفاكيا في المجموعة الأولى بينما ستلعب ايرلندا أمام الدنمرك ضمن المجموعة الرابعة والتي ستضم ويلز أيضا.



وكانت الدنمرك تغلبت على ايرلندا في الملحق الأوروبي لتصفيات كأس العالم العام الماضي.