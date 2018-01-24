بعد غياب 8 أشهر.. رويس يعود

يستعد ماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند والمنتخب الألماني للعودة لتدريبات فريقه بشكل كامل بدءا من يوم الإثنين المقبل بعد غيابه لثمانية أشهر بسبب إصابة قوية في الركبة.

وخضع رويس، 28 عاما، للكشف الطبي في بافاريا يوم الثلاثاء ليتم التأكد من تعافيه بشكل كامل من الإصابة بقطع الجزئي في الرباط الصليبي للركبة اليمنى الذي تعرض له في مايو الماضي خلال المباراة أمام اينتراخت فرانكفورت في كأس ألمانيا.

وقال بيتر شتويغر مدرب دورتموند "إنها أنباء إيجابية، الفحوصات أظهرت أن كل شيء سار بخير".

ويتدرب رويس منذ بداية العام الحالي لكنه يتجنب الدخول في التحامات خوفا من تجدد الإصابة، ويحلم رويس بحجز مكانه مع المنتخب الألماني في مونديال روسيا 2018، بعد غيابه عن مونديال 2014 ويورو 2016 بسبب الإصابة.