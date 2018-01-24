تعرف على آلية دوري الأمم الأوروبية

أقيمت يوم الأربعاء القرعة الأولى لبطولة دوري الأمم الأوروبية، التي تحل محل مباريات المنتخبات الودية، وفي الوقت نفسه، تؤهل بعض المنتخبات إلى كأس أوروبا 2020 بشكل مباشر، كما يتوج لها بطلا في عام 2019.

وسيتم تقسيم المنتخبات لأربعة مراحل تنافسية حسب ترتيبهم في الفيفا، وأفضل 12 منتخب في تصنيف الفيفا سيكونوا في دوري بمفردهم.

وسيضم المستوى الثاني 12 منتخبا والمستوى الثالث 15 منتخبا والمستوى الرابع 16 منتخبا، وسيتأهل متصدر كل مجموعة إلى المربع الذهبي للبطولة، وفي يونيو 2019 يتم تحديد بلد لتنظيم البطولة لتحديد بطل أول مسابقة من دوري الأمم ، ولا تعد البطولة بديلة لمسابقة "يورو 2020" التي ستقام في يونيو 2020.

وتكون فكرة البطولة كبديل للمباريات الدولية الودية عديمة الجدية والتنافسية وستقام في أيام فيفا وأيضا سيكون لها مردود مالي ضخم للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وسينال المستوى الأول اهتمام الجميع، حيث ستحدد القرعة أربعة مجموعات كل مجموعة ثلاثة منتخبات، فيما وضعت القرعة التصنيف الآتي، التصنيف الأولى: ألمانيا، البرتغال، بلجيكا، إسبانيا. التصنيف الثاني: فرنسا، إنجلترا، سويسرا، إيطاليا. التصنيف الثالث: بولندا، آيسلندا، كرواتيا، هولندا.

وفي المستوى الثاني، التصنيف الأول: النمسا، ويلز، روسيا، سلوفاكيا.التصنيف الثاني: السويد، أوكرانيا، جمهورية أيرلندا، البوسنة والهرسك. التصنيف الثالث: أيرلندا الشمالية، الدنمارك، جمهورية التشيك، تركيا.

وفي المستوى الثالث والتصنيف الأول: المجر، رومانيا، اسكتلندا، سلوفينيا. التصنيف الثاني: اليونان، صربيا، ألبانيا، النرويج. التصنيف الثالث: الجبل الأسود، دولة الكيان، بلغاريا، فنلندا. التصنيف الرابع: استونيا، قبرص، ليتوانيا.

وفي المستوى الرابع والتصنيف الأول: أذربيجان، مقدونيا، بيلاروسيا، جورجيا.التصنيف الثاني: أرمينيا، لاتفيا، جزر فارو، لوكسمبورغ. التصنيف الثالث: كازاخستان، مولدوفا، ليختنشتاين، مالطا. التصنيف الرابع: أندورا، كوسوفو، سان مارينو، جورجيا.

وستقام البطولة بتسلسل زمني معلن من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث تقام قرعة دور المجموعات بتاريخ 24 يناير 2018، والجولة الأولى، 6-8 سبتمبر 2018، والجولة الثانية، 9-11 سبتمبر 2018، والجولة الثالثة، 11-13 أكتوبر 2018، الجولة الرابعة، 14-16 أكتوبر 2018، الجولة الخامسة، 15-17 نوفمبر 2018، الجولة السادسة، 18-20 نوفمبر 2018، قرعة النهائيات ديسمبر 2018، ونهائي البطولة، 5-9 يونيو 2019.

وستقام هذه البطولة الأوروبة من سبتمبر إلى نوفمبر من السنة الزوجية، مرحلة المجموعات، السنوات الفردية، المراحل النهائية، وسيتم تتويج بطل دوري الأمم الأوربية كل سنتين.

وستنقسم تصفيات أوروبا المؤهلة إلى يورو 2020 بنفس النظام القديم، إلى 10 مجموعات وأفضل منتخبين من كل مجموعة سيتأهل مباشرة للبطولة الكبرى، وسيتبقى 4 مقاعد شاغرة يتنافس عليها فرق دورى الأمم الأوروبية عن طريق تصفيات يشارك فيها أفضل منتخب من كل مجموعة فى الدوريات الـ4.

وإذا تصادف بطل مؤهل للمرحلة النهائية مع تأهله لتصفيات بطولة يورو 2020 سيتأهل المنتخب التالي له في مجموعة تصفيات اليورو وليس تصفيات دوري الأمم الاوروبية.