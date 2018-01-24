تعرف على عرب برزوا في "الليغا"

يعد الدوري الإسباني لكرة القدم أو "الليغا"، على غرار الدوريات الأوروبية الكبرى، أحد أبرز محطات اللاعبين العرب، أبرزهم مغاربة وجزائريون تركوا بصمتهم مع أنديتهم على مر تاريخ المسابقة.

وكان بن مبارك ابن مدينة الدار البيضاء، أول لاعب عربي يشق طريقه إلى الليغا من بوابة أتلتيكو مدريد بدءا من موسم 1948 - 1949، وساهم في فوز الروخي بلانكوس بلقب الدوري موسمي 1949 - 1950 و1950 -1951، مسجلا 51 هدفا في 113 مباراة.

وكان صلاح الدين بصير، المغربي الثاني الذي سجل اسمه بأحرف من ذهب مع فريق ديبورتيفو لاكورونيا عندما أحرز معه لقب الدوري موسم 1999 - 2000 رفقة مواطنه نور الدين النيبت الذي واصل المسيرة بنجاح وأضاف إلى سجله لقبين آخرين تمثلا في كأسي الملك والسوبر عام 2002.

وإن كانت هذه أبرز ثلاثة أسماء تألقت في الملاعب الإسبانية فهناك لاعبون آخرون لم يتوجوا بالألقاب لكنهم خطفوا الأنظار بمستوياتهم الجديدة على غرار الحارس بادو زاكي مع ريال مايوركا، بعد أن قاده إلى نهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه موسم 1990 - 1991 ومصطفى حاجي مع ديبورتيفو لا كورونيا وإسبانيول.

وسار على خطى هذا الجيل الذهبي، لاعبون آخرون من الجيل الحالي، أبرزهم مهاجم غرناطة يوسف العربي صاحب أعلى عدد من الأهداف لأجنبي في صفوف الفريق الأندلسي، وصانع الألعاب الجزائري ياسين براهيمي حيث قدم مستويات مميزة قبل أن يهبط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية في 2016، والجزائري سفيان فيغولي بدوره تألق قبل ثلاثة مواسم مع فالنسيا قبل أن يلتحق بويست هام الإنجليزي بعد مونديال البرازيل. وحاليا يبرز المدافع المغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد ومواطنه الحارس ياسين بونو مع الجار أتليتيكو في انتظار بروز أسماء جديدة خاصة بعد التحاق مجموعة من نجوم الكرة السعودية بالليغا الإسبانية.