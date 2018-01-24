ساوثهامبتون يتفق مع موناكو حول انتقال كاريو

ذكر مصدر لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية يوم الأربعاء أن ساوثهامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم توصل لاتفاق لضم المهاجم الأرجنتيني غيدو كارييو من موناكو الفرنسي.

وأشار التقرير إلى أن الناديين اتفقا على أن تبلغ قيمة الصفقة 22 مليون يورو لانتقال اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.

وكان ساوثهامبتون جاء في المركز 18 ضمن قائمة شركة ديلويت للمحاسبة والخاصة بأغنى أندية كرة القدم لكنه عانى للتقدم في جدول الترتيب وتراجع إلى منطقة الهبوط في الدوري الممتاز هذا الموسم، وتشارلي أوستن كبير هدافي الفريق برصيد ستة أهداف لا يزال مصابا. وسجل المهاجمان الآخران مانولو غابياديني وشين لونغ أربعة أهداف مجتمعين. وسيعزز كارييو خيارات المدرب ماوريتسيو بيليغرينو الهجومية.

وعمل المدرب بيليغرينو مع كارييو، الذي سجل خمسة أهداف لموناكو هذا الموسم، في استوديانتس الأرجنتيني في عام 2015.

ويمتلك ساوثهامبتون ما يكفي من أموال عقب بيعه قلب الدفاع فيرجيل فان ديك لليفربول مقابل 75 مليون جنيه استرليني وقال بيليغرينو عقب انتهاء الصفقة إن النادي سيتطلع لضم ثلاثة لاعبين من بينهم مهاجم.