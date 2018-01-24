سيتي يتجاوز بريستول ويطير إلى نهائي "الكأس"

حجز فريق مانشستر سيتي مقعده في المباراة النهائية ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، بعد تغلبه على مضيفه بريستول سيتي 3-2 يوم الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وسجل أهداف مانشستر سيتي ليروي ساني وسيرخيو أغويرو وكيفين دي بروين في الدقائق 43 و50 والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة ، فيما سجل هدفي بريستول سيتي مارلون باك في الدقيقة 64 وأدين فلينت في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب مانشستر سيتي قد انتهت بفوز مانشستر سيتي 2 - 1 ليصعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 - 3.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي في المباراة النهائية مع الفائز من المباراة التي تجمع بين أرسنال وتشيلسي يوم الأربعاء في المباراة الثانية من الدور قبل النهائي.

وصعد مانشستر سيتي لهذا الدور بتغلبه على وست بروميتش 2 - 1 في الدور الثالث، ثم تغلب في دور الستة عشر على ولفرهامبتون 4 - 1 بركلات الترجيح ،بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ثم تغلب في دور الثمانية على ليستر سيتي 4 - 3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

فيما تأهل بريستول سيتي لهذا الدور بتغلبه على بليموث أرغايل 5 - صفر في الدور الأول، ثم تغلب على واتفورد 3-1 في الدور الثاني،ثم تغلب على ستوك سيتي 2 - صفر في الدور الثالث، ثم تغلب على كريستال بالاس 4 - 1 في دور الستة عشر قبل أن يفوز على مانشستر يونايتد 2 - 1 في دور الثمانية.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، فيما يحتل بريستول سيتي المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى.

ويلتقي مانشستر سيتي مع كارديف سيتي يوم الأحد في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما يلتقي بريستول سيتي مع كوينز بارك رينجرز يوم السبت في الجولة التاسعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى.