كأس إسبانيا: إشبيلية إلى دورالـ4 عبر شباك أتليتيكو

بات إشبيلية أول المتأهلين الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا بعدما جدد فوزه على ضيفه أتليتيكو مدريد 3 - 1 يوم الثلاثاء على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في إشبيلية في إياب ربع النهائي.

وسجل سيرجيو إسكوديرو (1) والأرجنتيني إيفر بانيغا (48 من ركلة جزاء) وبابلو سارابيا (79) أهداف إشبيلية، والفرنسي أنتوان غريزمان (13) هدف أتليتيكو مدريد.

وكان إشبيلية فاز 2 - 1 ذهابا في مدريد يوم الأربعاء، وخاض أتليتيكو مدريد المباراة في غياب هدافه العائد إلى صفوفه قادما من تشيلسي الإنجليزي الدولي دييغو كوستا بسبب الاصابة، فدفع مدربه الأجنتيني دييغو سيميوني بالفرنسيين أنتوان غريزمان وكيفن غاميرو أساسيين في خط الهجوم.

ولم يترك إشبيلية الوقت للاعبي أتليتيكو مدريد في التمركز على أرضية الملعب وفاجأه بهدف مبكر بعد 24 ثانية فقط عندما تلقى قائده المدافع سيرجيو إسكوديرو كرة عرضية من سارابيا سددها على الطائر بيمناه وأسكنها على يمين الحارس السلوفيني العملاق يان أوبلاك (1).

ورد أتليتيكو مدريد بسرعة وكاد يدرك التعادل بعد دقيقة واحدة إثر ضربة رأسية للمدافع الأوروغوياني خوسيه خيمينيز تصدى لها الحارس سيرجيو ريكو على دفعتين (2).

وأدرك غريزمان التعادل لأتليتيكو مدريد اثر تلقيه كرة من صدر مواطنه غاميرو هيأها لنفسه بيسراه وسددها ساقطة بيمناه من خارج المنطقة واسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ريكو (13).

ولم تختلف الحال في الشوط الثاني، وفاجأ أصحاب الأرض ضيوفهم بهدف مبكر من ركلة جزاء عندما توغل الأرجنتيني خواكين كوريا داخل المنطقة واعترضه ساوول نيغيز، فانبرى لها بانيغا قوية بيسراه على يسار الحارس اوبلاك (48).

ودفع سيميوني بفرناندو توريس والبلجيكي كاراسكو مكان غابي والأرجنتيني أنخل كوريا لتنشيط خط الهجوم سعيا لإدراك التعادل لكن دون جدوى، قبل أن يوجه سارابيا الضربة القاضية بتسجيله الهدف الثالث لإشبيلية عندما تلقى كرة من الإيطالي الأرجنتيني الأصل فرانكو فاسكيز خلف الدفاع فكسر مصيدة التسلل وتلاعب بالقائد المدافع الدولي الأوروغوياني دييغو غودين عند حافة المنطقة قبل أن يتوغل داخلها ويسددها قوية بيسراه في الزاوية اليسرى البعيدة لأوبلاك (79).