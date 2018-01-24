لابورتي على أعتاب سيتي بـ65 مليون يورو

بات المدافع الفرنسي إيميريك لابورتي من أتلتيك بيلباو على أعتاب الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد أن قرر الأخير دفع البند الجزائي المقدر ب65 مليون يورو كما ذكرت تقارير صحافية إسبانية يوم الأربعاء.

وكتبت صحيفة "ماركا" على موقعها الرسمي "وجد قلب الدفاع الفرنسي اتفاقا مبدئيا مع مانشستر سيتي الذي سيدفع البند الجزائي وقيمته 65 مليون يورو".

وكشفت بعض الصحف الأخرى بأن سيتي سيدفع أيضا مبلغ 5 ملايين يورو إضافية تتعلق بحقوق التكوين لأن اللاعب تدرج في الفئات العمرية لأتلتيك بيلباو ما يرفع قيمة الصفقة إلى 70 مليون، وإذا تمت الصفقة، فإن لابورتي سيصبح ثاني أغلى مدافع في العالم بعد الهولندي فيرجيل فان دييك المنتقل إلى ليفربول أواخر ديسمبر الماضي مقابل 84 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يوقع لابورتي عقدا لمدة خمس سنوات ونصف بحسب إذاعة "اوندا سيرو"، وتدرج المدافع الفرنسي في الفئات العمرية للمنتخب الفرنسي وكان قائدا لمنتخب الشباب، كما جدد لابورتي عقده مع بيلباو عام 2016 ولمدة اربع سنوات.