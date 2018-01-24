لاتسيو يتغلب على أودينيزي بثلاثية نظيفة

واصل لاتسيو انتفاضته في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في البطولة، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 - صفر على ضيفه أودينيزي يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة الثانية عشر للمسابقة.

وعزز لاتسيو موقعه في المركز الثالث بترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة، في حين تجمد رصيد أودينيزي، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي، عند 29 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح لاتسيو التسجيل بهدف جاء عن طريق النيران الصديقة، بعدما أحرز البرازيلي سامير مدافع أودينيزي، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22، فيما أضاف ناني الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 47، وتكفل فيليبي أندرسون بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87.