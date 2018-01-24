لوف عن نوير: واثق من جاهزيته قبل المونديال

ذكر مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم يواكيم لوف الأربعاء، أن الحارس الدولي مانويل نوير الذي يتعافى منذ عدة اشهر من كسر في قدمه، لا يزال "ضمن الموعد المحدد" لاستعادة مكانه قبل مونديال روسيا 2018 الصيف المقبل.

وقال لوف على هامش سحب قرعة دوري الامم الاوروبية الأربعاء في لوزان: "أنا على اتصال منتظم بمانويل نوير واندي كوبكه (مدرب حراس المنتخب)".

وتابع لوف الذي قاد بلاده في 2014 إلى لقبها الرابع في كأس العالم: "لقد وضعنا في الاجواء دائما. نحن واثقون. بمقدور قدمه ان تحمله الان، لا يوجد أية مشكلة راهنا، هو ضمن الموعد المحدد".

ولطالما اعتبر لوف ان نوير سيكون الحارس الأساسي للمنتخب في المونديال بحال عاد باكرا الى المنافسات.

ويثير وضع حارس بايرن ميونيخ المخاوف في المانيا، فهو لم يلعب مع ناسيونال مانشافت منذ اكتوبر 2016 ولم يخض سوى اربع مباريات مع بايرن منذ ابريل 2017.

وتعرض نوير (31 عاما و74 مباراة دولية) لكسر في قدمه اليسرى في اغسطس الماضي بعد اسابيع من تعافيه من كسر في القدم عينها في ابريل، خلال مواجهة ريال مدريد الاسباني في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.

وقال نوير الاحد الماضي لقناة فريقه بايرن: "لم اعان من الالام منذ الاصابة، تحاول ان تقوم بما هو ممكن.. امل في تفادي المزيد (من الالم) كي تستمر الامور بالتحسن كما هي الان".

وجرب لوف عدة بدلاء لنوير بعد اصابته، لكنه استقر على مارك-اندريه تير شتيغن (برشلونة الاسباني) بعد كأس القارات في حزيران/يونيو الماضي.

ووقعت المانيا في مجموعة تضم المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية في كأس العالم، وتستعد للمونديال بمباريات ودية على ارضها ضد اسبانيا والبرازيل في مارس.