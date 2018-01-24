ماسكيرانو بعد رحيله: حان وقت الاستيقاظ من الحلم

أكد اللاعب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، الأربعاء، أنه سيرحل عن نادي برشلونة الإسباني لأنه حان وقت "الاستيقاظ" من الحلم الذي عاشه مع النادي الكتالوني طوال سبع سنوات ونصف السنة .

وقال ماسكيرانو خلال وداعه الرسمي لبرشلونة اليوم والدموع تكاد تنهمر من عينيه: "جئت إلى هنا لتحقيق حلم، والآن حان وقت الاستيقاظ، لقد انتهى الحلم، حان وقت قول وداعا".

وأضاف اللاعب الدولي الأرجنتيني أمام جميع زملائه بالفريق الذين شاركوه لحظة توديعه للنادي الإسباني: "أشعر بأنني مميز، تقدير من يعملون هو أفضل هدية، أنا من كنت محظوظا".

ويرحل ماسكيرانو (33 عاما) عن برشلونة بعد أن حقق معه 18 لقبا من أجل الانضمام لنادي هيبي فورتشن الصيني، لأنه، كما قال، لم يعد قادرا على المنافسة للحصول على مكان بتشكيلة الفريق، وأن هذا الأمر يتسبب في تكبده معاناة أكبر في كل مرة.

واستطرد ماسكيرانو قائلا: "التواجد بمكان مثل هذا طوال وقت طويل يستنزف الكثير من مجهوداتك، ولم أعد أتمتع بالقوة من أجل أن أستمر في الصراع على مكان بالتشكيل".

وأكمل اللاعب الذي ظل طوال سبعة مواسم أحد العناصر الرئيسية في دفاع برشلونة: "أحيانا يكون ضروريا البدء من جديد، أشعر بالفخر بعد أن أنهيت مشواري في أفضل مستويات الكرة العالمية مع برشلونة، والآن حان وقت البحث عن شغف جديد في أماكن أخرى".

وكان حفل وداع ماسكيرانو لبرشلونة مفعما بالكثير من المشاعر الإنسانية، كما شهد أيضا حضور مواطنه ونجم الفريق الكتالوني ليونيل ميسي وجميع زملائه بالفريق حتى المعتزلين منهم مثل كارليس بويول وايريك أبيدال والطاقم الفني بقيادة المدرب الإسباني ارنيستو فالفيردي.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة: "اليوم هو يوم استثنائي، مليء بالمشاعر، نحن سعداء من أجلك لأنك ستبدأ تحديا جديدا ولكننا نشعر أيضا بالحزن لأننا سنفقد لاعبا وشخصا مثلك".

وأضاف: "إنك رمز لكامب نو (معقل برشلونة) وللمساهمين وفي غرفة خلع الملابس لأنك شخص تعرف معنى التضحية والالتزام وتحمل نفسك على فعل المزيد".

وأكمل ماسكيرانو قائلا: "لقد كنت أقول دائما عندما كنت أفتقد المستوى المطلوب في هذا النادي إنه لا داعي لتضييع الوقت، لقد كنت أتحرى عدم الإضرار بالفريق، لقد حان الوقت الذي يتعين علي فيه أن أفكر في نفسي وفي سعادتي بدون أن ألحق الضرر بأحد".

ويسعى ماسكيرانو من خلال انتقاله للدوري الصيني للعب لوقت أطول من أجل الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.