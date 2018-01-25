أرسنال يضرب موعداً مع سيتي في نهائي كأس الرابطة

بات أرسنال على بعد خطوة واحدة من تحقيق حلمه بالتتويج بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم للمرة الأولى منذ 25 عاما، بعدما صعد للمباراة النهائية للمسابقة، عقب فوزه المثير 2 - 1 على ضيفه تشيلسي في إياب الدور قبل النهائي للبطولة يوم الأربعاء.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين منذ أسبوعين بملعب، ستامفورد بريدج، معقل تشيلسي قد انتهت بالتعادل السلبي، ليحجز أرسنال بطاقة التأهل للنهائي المرتقب الذي سيواجه خلاله فريق مانشستر سيتي على ملعب، ويمبلي، العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

وتقدم تشيلسي بهدف مبكر عن طريق صانع الألعاب البلجيكي إيدين هازارد في الدقيقة السابعة.

ولم يهنأ الضيوف بتقدمهم طويلا، بعدما أدرك أرسنال التعادل بهدف عكسي أحرزه أنتونيو روديغير لاعب تشيلسي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 12، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، الذي سيطر أرسنال على معظم مجرياته، ليحرز غرانيت تشاكا هدف الفوز الثمين للفريق الملقب بـ"المدفعجية" في الدقيقة 60.

ويحلم أرسنال بالتتويج بلقب البطولة التي فاز بها عامي 1987 و1993، لإعادة البسمة مرة أخرى إلى وجوه جماهيره التي تشعر بخيبة أمل كبيرة، بسبب نتائج الفريق الهزيلة في بطولة الدوري الانجليزي هذا الموسم، وابتعاده عن المراكز الأربع الأولى في ترتيب البطولة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.